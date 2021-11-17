  2. محليات
  3. أخبار محلية

جريمة القتل في جلجولية: مسيرة سيارات احتجاجية ترافق جثمان محمود عودة

تاريخ النشر: 17/11/2021 - 12:40

جريمة القتل في جلجولية: مسيرة سيارات احتجاجية ترافق جثمان محمود عودة
من مسيرة السيارات في جلجولية، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

انطلقت مسيرة سيارات احتجاجية من جلجولية إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير، اليوم الأربعاء، لإحضار جثمان المرحوم محمود عودة (45 عاما)، ضحية جريمة القتل في القرية أمس الثلاثاء.

وشاركت نحو 50 سيارة من جلجولية في المسيرة، إذ انطلقت من بيت المرحوم إلى الشارع الرئيس ثم إلى المعهد الطبي في أبو كبير. ورفعت الأعلام السوداء وصور الفقيد، ولافتات كتبت عليها شعارات ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وقُتل عودة وأصيب الشاب نديم شتيوي بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بجلجولية، بعد ظهر أمس، إذ أفاد شهود عيان أن "المرحوم لم يكن مقصودا. ملثمون انتظروا المصاب خارج المقبرة، وفور انتهاء الجنازة طاردوا المصاب الذي بدوره هرب إلى داخل المقبرة، وخلال المطاردة أصيب المرحوم برصاصتين في القسم العلوي من جسده"، فارق على إثرها الحياة.

وبحسب ما أفادت عائلته، فإن الفقيد قُتِل "عن طريق الخطأ، ولم يكن مستهدفًا" فيما أُصيب الشاب شتيوي بجروح خطيرة وفقا لشهود عيان من القرية، في حين قال مصدر في الشرطة إن خلفية الجريمة، هي نزاع بين مجموعتين من منطقة المثلث، والذي أفضى خلال الأشهر الأخيرة إلى تسجيل جرائم إطلاق رصاص صوب منازل، ومحاولات ارتكاب جرائم قتل.

هذا، وترك ضحيّة جريمة القتل وراءه عائلة مكوّنة من زوجة ثاكل، وثلاثة من الأبناء؛ هم ابنة، بالإضافة إلى ولدين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بودكاست عرب 48

#جلجولية
#جرائم القتل
#محمود عودة

جريمة القتل في جلجولية: مسيرة سيارات احتجاجية ترافق جثمان محمود عودة

جريمة القتل في جلجولية: مسيرة سيارات احتجاجية ترافق جثمان محمود عودة

جريمة القتل في جلجولية: مسيرة سيارات احتجاجية ترافق جثمان محمود عودة

جريمة القتل في جلجولية: مسيرة سيارات احتجاجية ترافق جثمان محمود عودة

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اللجنة الشعبية في عرابة: محاولة من مستوطنين لبناء مرحاض في أرض مقبرة الصدّيق
اللجنة الشعبية في عرابة: محاولة من مستوطنين لبناء مرحاض في أرض مقبرة الصدّيق

2021-11-17

الشرطة تداهم شركة يشتبه بأنها توفر سيارات وقروض لعناصر إجرامية
الشرطة تداهم شركة يشتبه بأنها توفر سيارات وقروض لعناصر إجرامية

2021-11-17

أمطار في نهاية الأسبوع: منخفض جوي ينهي ثمانية أشهر من الجفاف
أمطار في نهاية الأسبوع: منخفض جوي ينهي ثمانية أشهر من الجفاف

2021-11-16

الأكثر قراءة

جريمة القتل بجلجولية:

جريمة القتل بجلجولية: "المرحوم لم يكن مقصودا وإنما شخص آخر"

2021-11-16
مقابل الشيكل: اليورو يهوي لأدنى مستوى في 20 عاما والدولار دون 3.1

مقابل الشيكل: اليورو يهوي لأدنى مستوى في 20 عاما والدولار دون 3.1

2021-11-16
حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات: تفاصيل جديدة!

حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات: تفاصيل جديدة!

2021-11-16
اعتقالات ومصادرة أموال وسيارات في كفر مندا

اعتقالات ومصادرة أموال وسيارات في كفر مندا

2021-11-16
القتل في جلجولية:

القتل في جلجولية: "بات الأمان معدوما حتى في المقابر... ماذا تبقى بعد؟"

2021-11-16