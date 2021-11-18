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اعتقال مشتبهين بإطلاق النار في إبطن

تاريخ النشر: 18/11/2021 - 10:10

اعتقال مشتبهين بإطلاق النار في إبطن
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة أربعة مشتبهين بحيازة ذخيرة وإطلاق النار على خلفية شجار بين عائلتين في قرية إبطن بالقرب من حيفا، الليلة الماضية.

ووفقا للشرطة فإنها شرعت، بالتحقيق مع تلقي بلاغ عن إطلاق نار نحو مركبة خلال سفرها في قرية إبطن، الليلة الماضية، ما أدى إلى فقدان سائقها السيطرة عليها وضلوعه في حادث طرق أسفر عن إصابته بجروح طفيفة. وفي وقت لاحق من الليلة الماضية، أطلقت عيارات نارية النار في القرية على خلفية نزاع بين عائلتين دون وقوع أضرار وإصابات.

وفي أعقاب ذلك، انتشرت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، بمساندة مروحية، وادعت الشرطة أنه "خلال النشاط رصد أفراد الشرطة مركبة حاول سائقها الهرب من أفراد الشرطة واصطدم بدورية شرطة، إذ ألقوا القبض عليه بعد مطاردة قصيرة على الأقدام، وضبطوا داخل مركبته عشرات أمشاط الذخيرة ومئات حبات الذخيرة غير القانونية".

(تصوير الشرطة)

وأسفر حادث الاصطدام بدورية الشرطة عن إصابة 4 أفراد شرطة بجروح طفيفة، وجرى نقلهم لتلقي العلاج الطبي في مستشفى "رمبام" بحيفا.

وأشارت الشرطة إلى أنه "مع انتهاء النشاط، ألقى أفراد الشرطة القبض على 4 مشتبهين (20 و30 عاما) بشبهة حيازة عشرات أمشاط الذخيرة ومئات حبات الذخيرة غير القانونية وضلوعهم في إطلاق النار بالقرية".

ومن المزمع إحالة المشتبهين إلى محكمة الصلح في "الكرايوت" للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.

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#إبطن
#حيفا
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

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