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النقب: اتهام شاب بمحاولة خنق ابن أخيه

تاريخ النشر: 18/11/2021 - 15:47

النقب: اتهام شاب بمحاولة خنق ابن أخيه
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد يوسف الهواشلة (30 عاما) من منطقة النقب، اليوم الخميس.

وطالبت النيابة بتوقيف المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

ونسبت إليه محاولة خنق ابن أخيه البالغ من العمر 7 أعوام حتى الموت، وارتكاب جرائم الشروع بالقتل والاعتداء.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "لسبب غير معروف، قام المدّعى عليه بسحب الطفل قسرًا إلى مستودع قريب من منزلهم، إذ خنقه من عنقه، فصرخ الطفل مستنجدًا بوالدته، وحاول تحرير نفسه من قبضة المتهم. عندها رفع المتهم الطفل في الهواء وألقاه أرضًا ففقد الطفل وعيه. وتمّ نقل الطفل إلى مستشفى 'سوروكا' في بئر السبع للعلاج".

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#النقب
#لوائح اتهام
#يوسف الهواشلة
#العنف والجريمة
#محاكم

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