مقتل شاب بانفجار دراجة نارية قرب الرملة

قتل شاب يبلغ من العمر 30 عاما، وذلك جراء انفجار دراجة نارية كان يقودها على شارع رقم 431، بمساره بالقرب من مدينة الرملة فجر اليوم الخميس.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء اشتعال النيران في دراجة نارية على شارع رقم 431، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر مصرع سائق الدراجة النارية.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، وأظهرت المعلومات الأولية أن الدراجة النارية انفجرت لأسباب لم تتضح بعد، وذلك عندما كانت تسافر على طريق رقم 431 بالقرب من بئر يعقوب من الرملة إلى ريشون لتسيون.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخلفية جنائية، حيث يتم التحقيق إذا ما تم تفجير الدراجة النارية بوضع عبوة ناسفة.