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إصابة خطيرة لشخص إثر تعرضه للطعن قرب اللد

تاريخ النشر: 20/11/2021 - 19:58

إصابة خطيرة لشخص إثر تعرضه للطعن قرب اللد
خلال نقل المصاب (تصوير طواقم طبية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخص، يبلغ 50 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه للطعن قرب مدينة اللد، مساء السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 18:44 حول مصاب من حادثة عنف جرى نقله بواسطة سيارة إلى شارع 44، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب وصل بسيارة خصوصية وهو يعاني من جروح خطيرة إثر تعرضه للطعن، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية ثم جرى نقله إلى مستشفى ’أساف هروفيه’ لاستكمال العلاج".

وقالت الشرطة في بيان لها إن شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح بعد؛ فيما لم تعرف هوية المصاب.

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#اللد
#العنف والجريمة
#طعن

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