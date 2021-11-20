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مصرع شخص وإصابة آخر بانزلاق دراجة نارية قرب القدس

تاريخ النشر: 20/11/2021 - 15:07

مصرع شخص وإصابة آخر بانزلاق دراجة نارية قرب القدس
(أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي شاب (20 عامًا) مصرعه، وأصيب آخر بجراح خطيرة، في حادث دراجة نارية وقع، اليوم السبت، على شارع 433 باتجاه مدينة القدس.

ولم تعرف هوية الضحية بعد.

ويأتي الحادث في ظل الأحوال الجوية الصعبة وهطول أمطار غزيرة، جراء المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد.

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" أنها أقرت وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عاما، بعد فشل محاولات إنعاشه.

وأعلنت الطواقم عن نقل شاب آخر يبلغ من العمر 21 عاما إلى مستشفى "هداسا عين كارم"، إثر إصابته بجروح تراوحت بين متوسطة وخطيرة، من جراء الحادث.

وحذّرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، من حدوث فيضانات في مناطق جنوبي البلاد، وشددت على أنه "يمنع منعا باتا الدخول إلى الوديان المتدفقة حتى ينخفض ​​منسوب المياه تماما".

وشددت على أن الاقتراب منها خلال هذه الفترة يشكل "تهديدا على الحياة".

وحظرت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، الاقتراب من ضفاف الأنهر أثناء الفيضان، وذلك "خوفا من انهيارها".

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#دراجة نارية
#حادث طرق

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