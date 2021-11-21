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إيداع مخطط لإقامة حي سكني جديد في جسر الزرقاء

تاريخ النشر: 21/11/2021 - 11:03

إيداع مخطط لإقامة حي سكني جديد في جسر الزرقاء
جسر الزرقاء (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صادقت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء للمجمعات ذات الأفضلية للسكن "الفاتمال" على إيداع مخطط لإقامة حي سكني جديد يشمل بناء 520 وحدة سكنية في مبان تضم 5 - 6 طوابق وحديقة عامة بمساحة 27 دونما في قرية جسر الزرقاء، صباح اليوم الأحد.

وسيقام الحي الجديد في المنطقة الغربية لجسر الزرقاء، وهو مخصص لأبناء القرية، وفقا للجنة.

وتبلغ مساحة المخطط للحي 130 دونما، غالبيتها أراض خاصة تعود لسكان القرية.

وقدم مجلس جسر الزرقاء المحلي المخطط، والذي يتضمن إنشاء 520 وحدة سكنية سكنية في مبان تضم 5 - 6 طوابق، بعضها سيشمل محال تجارية. كما ستخصص 3 آلاف متر للاستخدام التجاري، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي في القرية.

وبالإضافة لذلك، يشمل المخطط حديقة عامة مساحتها 27 دونما، تمتد إلى المحمية الطبيعية مدينة التماسيح "ناحل تنينيم". كما قررت اللجنة أنه بالإضافة للحديقة الجديدة ستتوسع المحمية المعلنة، على حساب مساحات عُرفت سابقا بأنها أراض زراعية.

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#جسر الزرقاء
#سكن
#مخططات
#فاتمال

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