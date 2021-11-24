اعتقال 41 مشتبها بمخالفات سلاح ومخدرات في النقب

نفذت الشرطة الإسرائيلية حملة كبيرة بمشاركة 1200 شرطي وجندي وأفراد من الوحدات الخاصة، في مناطق النقب وخاصة العربية منها وبئر السبع، بحثا عن السلاح والمخدرات، وجرى اعتقال 41 مشتبها بالتجارة وحيازة السلاح، كما تم العثور على كمية كبيرة من السلاح والذخيرة والمخدرات ودفيئات القنب (الكنابس)، وتم تسجيل 70 مخالفة مرورية، وفقا للشرطة، اليوم الأربعاء.

إنزال مروحي في أبو تلول

واقتحمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها قرية أبو تلول في منطقة النقب، جنوبي البلاد، ونفذت أعمال تفتيش عن أسلحة واعتقلت عددا من المشتبهين، اليوم الأربعاء.

وقال شاهد عيان من أبو تلول لـ"عرب 48" إن "عملية الاقتحام نفذتها قوات كبيرة من الشرطة شملت إنزال قوات خاصة بطائرة مروحية واعتلاء أفراد من الشرطة لأسطح المنازل، والأهالي في حالة قلق وخوف ونشعر وكأننا في حرب".

وأضاف أن "القوات حاصرت القرية وفرضت طوقا حولها ومنعت المواطنين من الاقتراب منها، في ظل عمليات دهم واقتحام لعدد م المنازل والمرافق".

وتقع أبو تلول شرق بئر السبع بمسافة 15 كم وهي جنوب طريق بئر السبع - ديمونا، ويحدها من الجانب الشرقي قريتا أم متنان والمذبح ومن الغرب صويوين وخشم زنة. وصودرت أغلب أراضي القرية عام 1978 بعد اتفاقية السلام التي أبرمت بين إسرائيل ومصر، وقد صادرت الدولة آنذاك أكثر من 95% من أراضي القرية ومن قرية وادي المشاش ومنطقة الرميل التابع لقرية أم متنان. وتحرك سكان أبو تلول الذين يسكنون في هذه المنطقة المصادرة إلى الطرف الشمالي للمنطقة. ويعاني السكان من مضايقات السلطات الإسرائيلية كسائر القرى العربية بالنقب، وقد حكم على المئات من المباني بالهدم وفرضت على أصحابها غرامات باهظة.

وسميت أبو تلول بهذا الاسم نسبة إلى منطقة تكثر فيها التلال الصغيرة، وأبو تلول منطقة كبيرة تضم بداخلها مناطق أخرى لها، والعائلات التي تسكن القرية هي الأعسم، وأبو سبيلة، والحميدي، والنباري، وأبو هدوبة، والفيومي، وأبو قطيفان وغيرها.

وتدار شؤون أبو تلول، اليوم، إلى جانب قرى أبو قرينات، وقصر السرّ، وبير هداج من قبل المجلس الإقليمي واحة الصحّراء.