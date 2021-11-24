إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية في وادي عارة

أصيب سائق دراجة نارية بجروح خطيرة، في حادث طرق وقع، اليوم الأربعاء، على شارع رقم 65 في وادي عارة، مساء اليوم، الأربعاء.

وعلم أن الحادث وقع بالقرب من مفرق "بركاي".

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب، ونقلته إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 325 شخصا بينهم 97 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر.