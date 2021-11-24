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باقة الغربيّة: توقيف زوجين يُشتبه بتنكيلهما برضيعهما

تاريخ النشر: 24/11/2021 - 17:16

باقة الغربيّة: توقيف زوجين يُشتبه بتنكيلهما برضيعهما
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أوقفت الشرطة خلال الأسبوع الجاري، زوجين من مدينة باقة الغربية، بشبهة "التنكيل والاعتداء على ابنهما الرضيع"، الذي أُصيب بجراح متوسطة، جرّاء تعرّضه لكسور ونزيف داخليّ.

وذكرت الشرطة في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، أنّ "محكمة الصلح في الخضيرة مددت أمس (الثلاثاء) توقيف المشتبهين (الزوجين) حتى يوم 25/11 (غدا الخميس) على ذمة التحقيق".

وقال البيان إنّ "الشرطة شرعت بالتحقيق مطلع الأسبوع مع تلقي بلاغ من المركز الطبي ’رمبام’ (في حيفا) حول وصول رضيع (عام ونصف) إلى المشفى برفقة والديه وهو يعاني من كسور ونزيف داخلي حيث خضع للتنفس الاصطناعي".

وأضاف أنه "مع تقدُّم التحقيق الذي أُدير في مركز شرطة باقة الغربية، وردت شبهات حول ضلوع والديه (وهما) في العشرينات من عمريهما من سكان باقة الغربية في الحادث".

وأشار البيان أن "محكمة الصلح في الخضيرة، مددت أمس توقيف المشتبهين حتى يوم 25/11 على ذمة التحقيق، وذلك بالرغم من استئناف محامي الدفاع إلى المحكمة المركزية في حيفا التي أبقت الحكم على حاله".

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#باقة الغربية
#تعنيف الأطفال
#الاعتداء والتنكيل بطفل

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