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تمديد اعتقال صاحب شركة سياحة من عكا بشبهة السرقة

تاريخ النشر: 24/11/2021 - 14:53

تمديد اعتقال صاحب شركة سياحة من عكا بشبهة السرقة
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في عكا اليوم، الأربعاء، اعتقال صاحب شركة سياحة من المدينة لغاية يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اعتقلته الشرطة، الليلة الماضية، بشبهة "شراء تذاكر طيران لزبائنه بواسطة بطاقات ائتمان مسروقة وسرقة مئات آلاف الشواقل التي تلقاها من الزبائن".

ووفقا للشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق قبل نحوي أسبوعين إثر تلقيها بلاغا حول شبهات جريمة احتيال بواسطة بطاقات ائتمان مسروقة.

وأضافت أنه "تبين من خلال التحقيق أن المشتبه البالغ 37 عاما هو صاحب شركة للسياحة من مدينة عكا، والذي تلقى من زبائنه مبالغ نقديه لصالح شراء تذاكر سفر وقام بدفع سعر تكلفة البطاقات بواسطة بطاقات ائتمان مسروقة وسرق المبالغ التي تلقاها من الزبائن".

وأشارت إلى أنه "في غضون ذلك، مع انتهاء إجراءات تحقيق مختلفة وانتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية ألقى أفراد الشرطة القبض على المشتبه المركزي الذي يعمل في شركة سياحة قبل سفره إلى دبي في مطار 'بن غوريون' الدولي، الليلة الماضية".

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#عكا
#شبهات
#سياحة

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