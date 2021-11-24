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52 لائحة اتهام ضد مشتبهين بجرائم تجارة أسلحة في المجتمع العربي

تاريخ النشر: 24/11/2021 - 09:18

52 لائحة اتهام ضد مشتبهين بجرائم تجارة أسلحة في المجتمع العربي
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

من المزمع أن تقدم النيابة العامّة في مدينة حيفا إلى المحكمة لوائح اتهام ضدّ 52 مشتبها في جرائم تجارة أسلحة ووسائل قتالية في البلدات العربية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية فإنه "في نهاية تحقيق في حملة 'أوشن' الكبيرة، كشفت الشّرطة لغاية الآن أدلة تؤدي إلى لوائح اتهام ضدّ 52 مشتبها، وستقوم النيابة العامّة في حيفا بتقديم لوائح اتّهام مرفقة بطلب تمديد التوقيف لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائيّة بحقّهم في المحكمة المركزيّة في حيفا نصفهم، اليوم، وعلى ما يبدو النصف الثاني، غدا، في إطار نشاط الوكيل السري لأكثر من عام من قبل الوحدة المركزية في لواء الشّمال، وتم إلقاء القبض على 64 مشتبها، وبعد تحقيق مكثف، كشف محققو الشرطة لغاية الآن عن أدلة ضد 52 مشتبها أدت إلى تقديم لوائح اتهام في جرائم تجارة أسلحة ووسائل قتالية، إذ أن العقوبة عليها حسب القانون الحبس الفعلي لمدة 15 عاما".

وأضافت أن "هذا النشاط يعتبر حملة سرية أدت إلى أكبر عدد من التوقيفات لتجار السلاح وأكبر كمية من الأسلحة، 40 بندقية و13 مسدّسًا ورشاشين وعبوتين ناسفتين مع نظام تشغيل خليوي جاهز للتشغيل، والتي تم ضبطها في هذا النوع من الحملة. وتم تنفيذ النشاط السري كجزء من سياسة قائد لواء الشّمال، اللواء شمعون لافي، 'تجفيف المستنقع وليس مجرد اصطياد البعوض' إذ تقوم شرطة لواء الشمال في نشاط لرصد مواقع وطرق التهريب والتجارة بالأسلحة للقضاء عليها في المجتمع العربي".

يذكر أن وكيلا سريا للشرطة عمل تحت غطاء "عضو في منظمة إجرامية" تُزود رؤساء عصابات الإجرام بالسلاح، أوقع بكبار تجار الأسلحة في المجتمع العربي، قبل أسبوعين. وبين المعتقلين جندي بالجيش الإسرائيلي وطالب في الصف الحادي عشر وآخر عمره 13 عاما.

بودكاست عرب 48

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#المجتمع العربي
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#العنف والجريمة
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