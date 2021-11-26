اعتقال مشتبهين بجريمة قتل رشا ستاوي من المغار

اعتقلت الشرطة شقيقين مشتبهين باقتراف جريمة قتل المرحومة رشا ستاوي (32 عاما) من مدينة المغار.

ووفقا للشرطة فإنه جرى اعتقال شخصين، صباح اليوم الجمعة، بشبهة ارتكاب جريمة قتل رشا ستاوي أمام طفلتها (6 أعوام)، أمس الخميس. ولم يُسمح بنشر اسميهما لغاية الآن.

ونفت الشرطة أن تكون قد تلقت من القتيلة شكوى بأنها مهددة بالقتل سابقا.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المرأة التي قُتلت في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء انفصلت عن زوجها وتطلقت قبل نحو ثلاثة أعوام، وتحقق الشرطة فيما إذا كان أي علاقة تربط بين جريمة قتلها وطلاقها.

وشقت رشا ستاوي بعد طلاقها طريقا جديدا في حياتها لإعالة أطفالها الثلاثة الذين بقوا معها. وفتحت قبل نحو عام ونصف معهدا للتجميل في المغار.

وكانت الفقيدة تعيش وأطفالها في منزل والديها بعد وفاتهما. واقتحم جان مجهول، أمس، المنزل وأطلق النار عليها وأرداها قتيلة. وأبلغ جيران وأقارب للمرحومة أنهم سمعوا دوي إطلاق نار وعلموا بالجريمة بعد اقترافها.