  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال مشتبهين بجريمة قتل رشا ستاوي من المغار

تاريخ النشر: 26/11/2021 - 09:13

اعتقال مشتبهين بجريمة قتل رشا ستاوي من المغار
ضحية الجريمة رشا ستاوي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة شقيقين مشتبهين باقتراف جريمة قتل المرحومة رشا ستاوي (32 عاما) من مدينة المغار.

ووفقا للشرطة فإنه جرى اعتقال شخصين، صباح اليوم الجمعة، بشبهة ارتكاب جريمة قتل رشا ستاوي أمام طفلتها (6 أعوام)، أمس الخميس. ولم يُسمح بنشر اسميهما لغاية الآن.

ونفت الشرطة أن تكون قد تلقت من القتيلة شكوى بأنها مهددة بالقتل سابقا.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المرأة التي قُتلت في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء انفصلت عن زوجها وتطلقت قبل نحو ثلاثة أعوام، وتحقق الشرطة فيما إذا كان أي علاقة تربط بين جريمة قتلها وطلاقها.

وشقت رشا ستاوي بعد طلاقها طريقا جديدا في حياتها لإعالة أطفالها الثلاثة الذين بقوا معها. وفتحت قبل نحو عام ونصف معهدا للتجميل في المغار.

وكانت الفقيدة تعيش وأطفالها في منزل والديها بعد وفاتهما. واقتحم جان مجهول، أمس، المنزل وأطلق النار عليها وأرداها قتيلة. وأبلغ جيران وأقارب للمرحومة أنهم سمعوا دوي إطلاق نار وعلموا بالجريمة بعد اقترافها.

بودكاست عرب 48

#رشا ستاوي
#المغار
#جرائم قتل النساء

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كفر مندا: توجس من عودة أجواء العنف إثر قرار إعادة الانتخابات
كفر مندا: توجس من عودة أجواء العنف إثر قرار إعادة الانتخابات

2021-11-26

مصرع مسن من نحف بحادث طرق وهو في طريقه للمسجد الأقصى
مصرع مسن من نحف بحادث طرق وهو في طريقه للمسجد الأقصى

2021-11-26

حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة
حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة

2021-11-26

الأكثر قراءة

قتيلة في المغار

قتيلة في المغار

2021-11-25
مطالب بالتحقيق في حض سجانات على علاقات جنسية بسجن الجلبوع

مطالب بالتحقيق في حض سجانات على علاقات جنسية بسجن الجلبوع

2021-11-25
الجريمة الثانية بغضون شهر: مقتل شاب من شعفاط بجريمة إطلاق نار

الجريمة الثانية بغضون شهر: مقتل شاب من شعفاط بجريمة إطلاق نار

2021-11-25
توصية بالكنيست بإدراج الأقصى ضمن برنامج الرحلات للمدارس الإسرائيلية

توصية بالكنيست بإدراج الأقصى ضمن برنامج الرحلات للمدارس الإسرائيلية

2021-11-25
الحكومة الإسرائيلية لبايدن: لن نصادق على مخطّط قلنديا الاستيطاني

الحكومة الإسرائيلية لبايدن: لن نصادق على مخطّط قلنديا الاستيطاني

2021-11-25