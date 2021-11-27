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اعتقال شاب من أم الفحم بشبهة الاعتداء على طاقم طبي بمشفى رمبام

تاريخ النشر: 27/11/2021 - 19:08

اعتقال شاب من أم الفحم بشبهة الاعتداء على طاقم طبي بمشفى رمبام
مستشفى "رمبام" في حيفا (تصوير "عرب 48")
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت الشرطة مساء، السبت، شابا في العشرينيات من عمره من مدينة أم الفحم فيما اقتادت رجل وامرأة للتحقيق بشبهة الاعتداء على طاقم طبي بمستشفى "رمبام" في حيفا.

وجاء في التفاصيل، أن حادث الاعتداء على طاقم طبي وشرطي بمستشفى "رمبام" وقع على يد أفراد عائلة أحد المرضى بعد إقرار وفاته في المكان.

وجاء في بيان للشرطة أنها "قامت باعتقال المشتبه به من أم الفحم فيما اقتادت رجل وامرأة في الأربعينيات من عمرهما وهم أفراد عائلة واحدة للتحقيق في مركز الشرطة بحيفا".

وادعت الشرطة أنه "بناء على مستجدات التحقيق ستقرر فيما إذا سيتم إحالة المشتبهين غدا، الأحد، وعرضهم على محكمة الصلح في حيفا لتمديد اعتقالهم".

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#رمبام
#أم الفحم
#حيفا

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