"كفى لقتل النساء": وقفة احتجاجية على مفرق الطيبة

شارك العشرات من أهالي الطيبة والمنطقة مساء اليوم، السبت، في وقفة احتجاجية على مفرق الجسر وذلك تنديدا بالعنف وجرائم قتل النساء.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منددة بتفشي العنف والجريمة خصوصا بحق النساء، إذ كتب على بعض منها "الحكومة والشرطة شريكتان في الجريمة" و"كفى لقتل النساء".

وجاءت هذه الوقفة ضمن سلسلة فعاليات ونشاطات احتجاجية تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، حيث سبقها وقفات احتجاجية في البلاد.

وفي سياق متصل وتحت عنوان "نازلات عالشارع نقول: فش حرية مع الذكورية"، نظمت مساء الخميس، 7 مسيرات في 7 بلدات وهي حيفا وجديدة المكر ويافة الناصرة ودير حنا وكابول وعرابة وطلعة عارة ومجد الكروم، لإطلاق صرخة ضد تعنيف النساء خصوصًا في الأسبوع الأخير الذي شهد اعتداءات على 4 نساء، قتلت 3 منهن فيما أصيبت واحدة بجريمة إطلاق نار.

هذا، شهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 99 قتيلا بينهم 15 امرأة، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.