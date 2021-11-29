إصابة خطيرة لشاب في حادث طرق بحيفا

أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق ذاتي بمدينة حيفا، فجر اليوم الإثنين.

وأفاد طاقم الإنقاذ أن الشاب أصيب بجروح إثر اصطدامه سيارته الخصوصية بجدار في شارع "كيبوتس غلويوت" بحيفا. وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "رمبام" في المدينة بعد أن قدم طاقم نجمة "داود الحمراء" العلاجات الأولية له.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 328 شخصا بينهم 98 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم.