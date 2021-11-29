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مصرع مسن دهسا في بيتح تكفا

تاريخ النشر: 29/11/2021 - 08:07

مصرع مسن دهسا في بيتح تكفا
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي مسن مصرعه متأثرا بإصابته الحرجة التي تعرض لها، فجر اليوم الإثنين، جراء حادث دهس في مدينة بيتح تكفا، شرق تل أبيب ويافا.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصابين جراء حادث دهس في بيتح تكفا، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لرجل (67 عاما)، ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى للعلاج، إذ أعلن الأطباء في المستشفى عن وفاته لاحقا.

كما قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لمسنة، وصفت حالتها بالمتوسطة، إذ نقلت إلى مستشفى "بيلنسون"، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث الدهس للمسنين، إذ صدمتهما مركبة خلال محاولتهما عبور الطريق.

بودكاست عرب 48

#بيتح تكفا
#مصرع
#حوادث دهس
#إسعاف

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