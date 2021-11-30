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اتهام قاصر بقتل أحمد عماش من جسر الزرقاء

تاريخ النشر: 30/11/2021 - 11:33

اتهام قاصر بقتل أحمد عماش من جسر الزرقاء
المرحوم أحمد عماش
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدّمت النيابة العامّة إلى محكمة الأحداث في حيفا، أمس الإثنين، لائحة اتهام ضدّ قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا بتهمة قتل المرحوم أحمد عماش (34 عامًا) من جسر الزرقاء.

وتنسِب النيابة في لائحة الاتهام للمتهم جريمة القتل وحيازة الأسلحة.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "في يوم 15 أيلول/ سبتمبر 2021، قرّر المدّعى عليه إطلاق النار على المرحوم، إذ تزوّد المدّعى عليه بالسّلاح غير المرخّص ووصل إلى بيت المرحوم، وكان الأخير يقف على مدخل بيته، فقام المدّعى عليه بإطلاق 4 رصاصات بينما كان يجري، دون الاكتراث بفعلته ونتائجها، وفرّ هاربًا من المكان".

وذُكر في لائحة الاتهام أن "الضحية أصيب من جراء إطلاق النار، وفقد وعيه، وتمّ نقله إلى المستشفى، إذ أنه تمّ هناك إقرار وفاته".

يذكر أن أحمد موسى عماش، توفي متأثرا بجروحه شديدة الخطورة التي أصيب بها من جراء تعرضه لجريمة إطلاق النار، مساء يوم 15 أيلول/ سبتمبر 2021.

بودكاست عرب 48

#جسر الزرقاء
#أحمد عماش
#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#لوائح اتهام

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