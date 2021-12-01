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محطات التطعيم ضد فيروس كورونا بالمجتمع العربي الأربعاء والخميس

تاريخ النشر: 01/12/2021 - 11:17

محطات التطعيم ضد فيروس كورونا بالمجتمع العربي الأربعاء والخميس
تطعيم ضد كورونا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تستقبل محطات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في عدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، الراغبين بتلقي التطعيم، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وذلك وفقا للبرنامج التالي:

الأربعاء:

البعنة، المركز الجماهيري 16:00 - 19:00

الفريديس، المركز الجماهيري 15:00 - 19:00

بير المكسور، القاعة الرياضية 14:00 - 18:00

الزرازير، المركز الجماهيري 14:00 - 18:00

جلجولية، المركز الجماهيري 15:00 - 19:00

البعينة - نجيدات، مبنى المجلس المحلي 16:00 - 20:00

إكسال، القاعة الرياضية 16:00 - 20:00

الخميس:

طوبا - الزنغرية، مركز الشبيبة 16:00 - 20:00

عسفيا، بيت الشعب 16:00 - 20:00.

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#بلدات عربية
#محطات تطعيم

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