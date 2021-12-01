محطات التطعيم ضد فيروس كورونا بالمجتمع العربي الأربعاء والخميس

تستقبل محطات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في عدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، الراغبين بتلقي التطعيم، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وذلك وفقا للبرنامج التالي:
الأربعاء:
البعنة، المركز الجماهيري 16:00 - 19:00
الفريديس، المركز الجماهيري 15:00 - 19:00
بير المكسور، القاعة الرياضية 14:00 - 18:00
الزرازير، المركز الجماهيري 14:00 - 18:00
جلجولية، المركز الجماهيري 15:00 - 19:00
البعينة - نجيدات، مبنى المجلس المحلي 16:00 - 20:00
إكسال، القاعة الرياضية 16:00 - 20:00
الخميس:
طوبا - الزنغرية، مركز الشبيبة 16:00 - 20:00
عسفيا، بيت الشعب 16:00 - 20:00.
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