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مصرع امرأة و5 إصابات بحادث طرق قرب الرملة

تاريخ النشر: 01/12/2021 - 06:46

مصرع امرأة و5 إصابات بحادث طرق قرب الرملة
مكان حادث الطرق فجر اليوم قرب الرملة (الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقيت امرأة مصرعها وأصيب 5 شبان بجروح متفاوتة، وذلك جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الأربعاء، بالقرب من مدينة الرملة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع 431 بالقرب من مدينة الرملة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وشرع بتقديم الإسعافات الميدانية إلى 6 جرحى.

وأقر الطاقم الطبي وفاة امرأة (62 عاما) متأثرة بجروحها الحرجة، فيما قام بنقل 5 شبان إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، حيث وصفت جروحهم بين المتوسطة والخطيرة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع جراء تصادم بين مركبتين على شارع رقم 431 بمساره بالقرب من مدينة الرملة.

وأغلقت الشرطة مسار الشارع بالاتجاهين، لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق وإخلاء الجرحى.

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 330 شخصا بينهم 99 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم الأربعاء، الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

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#الرملة
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