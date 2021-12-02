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اتهام شابين من اللد على خلفية الهبة الشعبية

تاريخ النشر: 02/12/2021 - 12:29

اتهام شابين من اللد على خلفية الهبة الشعبية
وقفة احتجاجية ضد الممارسات العنصرية باللد (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد، صباح اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد مسلم حسونة 29 عاما) وعيد حسونة (28 عاما)، نسبت إليهما تهما خطيرة، وهي "تنفيذ أعمال إرهابية وإطلاق نار على خلفية قومية" وغيرها.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال الشابين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.

وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، صباح اليوم، أنه بالتعاون مع الشرطة تم اعتقال شابين من مدينة اللد بتهمة "تنفيذ عملية إطلاق نار على خلفية قومية صوب مواطنين يهود في المدينة خلال عملية 'حارس الاسوار' في شهر أيار/ مايو الماضي"، مع قطاع غزة.

وأضاف أنه "أصيب شاب يهودي بجروح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة من جراء إطلاق النار على مجموعة يهودية كانت في الشارع".

هذا، وكانت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلا ما يزيد عن ألفي شاب عربي، ضمن حملة اعتقالات واسعة، على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وقطاع غزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في أيار الماضي.

بودكاست عرب 48

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