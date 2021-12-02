اتهام شاب من نحف وآخر بالسطو وسرقة 575 ألف شيكل

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في اللد، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شابين أحدهما يدعى محمود قيس من قرية نحف في منطقة الجليل الأعلى والآخر يدعى أفراهام روبيع، نسبت إليهما تهم "السطو على مبلغ قدره 575 ألف شيكل"، ومخالفات أخرى.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال الشابين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الشاب محمود قيس (23 عاما) من نحف وأفراهام روبيع عملا عن طريق مزود بالإرساليات مع شركة 'شيلا هسال همهير 'وعلما من خلال عملهما أن الشركة تحوّل لمزوديها دفعات بطرق مختلفة وبضمنها مبالغ نقدية، في مواعيد ثابتة وعامل إرساليات دائم. وبهدف تنفيذ مخططهما، وصل الاثنان على دراجة نارية، وهما يرتديان قميصي شركة 'فولط' إلى موقف سيارات بمجمع يضم مكاتب الشركة الإرساليات، وانتظرا عامل إرساليات الذي يوصل الدفعات. وكان المتهم يحمل بيده طبق 'بيتسا' للتغطية على تواجدهما في المكان. ومع وصول عامل الإرساليات، أوقف سيارته وتوجه إلى صندوقها لإخراج المبلغ الموجود داخل حقيبتين، وعندما شاهداه يحمل حقيبة على كتفه اقتربا منه ورشّ أحدهما الغاز المسيل للدموع على وجهه وأخذ الآخر الحقيبة منه. ولم يستسلم عامل الإرساليات، لكن المتهم رش الغاز على وجهه مرة أخرى ما أسفر عن سقوطه على الأرض، وفر المتهمان من المكان".

ووفقا للائحة الاتهام "عاد المتهمان قيس وروبيع إلى المكان بعد أن اكتشفا أن الحقيبة ليست بحوزتهما، وأمسكا بعامل الإرساليات وأسقطاه على الأرض للمرة الثانية، وخلال مهاجمة قيس له انتزع روبيع يد الحقيبة، وبعدها ركضا ثم ركبا على الدراجة النارية وهربا من المكان".