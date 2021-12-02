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الطيرة: تعطيل خطوط الحافلات احتجاجا على إطلاق نار على سائق

تاريخ النشر: 02/12/2021 - 11:14

الطيرة: تعطيل خطوط الحافلات احتجاجا على إطلاق نار على سائق
صورة توضيحية (بلدية الطيرة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أطلقت عيارات نارية على سائق حافلة (خط 39) من مدينة الطيرة، خلال سفره من الطيرة إلى مدينة نتانيا، الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، وقعت جريمة إطلاق النار في إحدى محطات الحافلات العمومية، إذ سدت سيارة خصوصية الطريق أمام الحافلة فحاول سائق الحافلة التابعة لشركة "كفيم" الاستمرار في سيره، فخرج من السيارة ملثم وأطلق النار على الحافلة، وانبطح السائق على أرضية الحافلة واستدعى الشرطة.

وأعلنت الشركة عن تعطيل حركة الحافلات في الطيرة احتجاجا على الجريمة. وأشارت إلى ازدياد خطير في الاعتداءات على سائقي الحافلات، في الآونة الأخيرة.

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#الطيرة
#حافلات
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

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