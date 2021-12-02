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محطات التطعيم ضد فيروس كورونا الجمعة والسبت

تاريخ النشر: 02/12/2021 - 11:28

محطات التطعيم ضد فيروس كورونا الجمعة والسبت
تطعيم ضد كورونا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تستقبل محطات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في عدد من البلدات العربية بالبلاد، يومي الجمعة والسبت، الراغبين بتلقي التطعيم، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وذلك وفقا للبرنامج التالي:

الجمعة

عين ماهل، المركز الجماهيري 15:00 - 19:00

يافة الناصرة، ثانوية رؤوف أبو حاطوم 10:00 - 13:00

بيت جن (تطعيم للأولاد أيضًا)، بجانب المدرسة الابتدائية (ج) 13:00 - 16:00

السبت

عيلبون، قاعة المركز الجماهيري 17:00 - 21:00

عرابة، مدرسة البطوف الشاملة 16:00 - 19:00

أبو سنان، المدرسة الإعدادية 15:00 - 19:00

نحف، المركز الجماهيري 13:00 - 16:00

كفر مندا، عيادة "لئوميت" 09:00 - 13:00.

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#المجتمع العربي
#محطات تطعيم

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