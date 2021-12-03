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اللجنة الشعبية في اللد تحذر من مسيرة أعلام استفزازية لمتطرفين يهود الأحد

تاريخ النشر: 03/12/2021 - 11:47

اللجنة الشعبية في اللد تحذر من مسيرة أعلام استفزازية لمتطرفين يهود الأحد
من وقفة إسناد لحق الشهيد موسى حسونة باللد (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قالت اللجنة الشعبية في مدينة اللد إن "رئيس بلدية اللد العنصري المتطرف لم يكتف بأعماله غير المسؤولة التي أدت إلى أحداث هبة الكرامة في شهر رمضان الماضي، وها هو والنواة التوراتية يدعون المتطرفين اليهود الذين تربوا في دفيئات الإرهاب والكراهية في مستوطنات الضفة المحتلة ليقوموا بمسيرة استفزازية لرفع أعلام داخل مدينة اللد يوم الأحد القادم، بالإضافة إلى تشكيله لكتيبة من هذه المليشيات الإرهابية تحت اسم 'شومريم لود' أي 'حراس اللد' بهدف مأسسة الاعتداء على العرب والتضييق على وجودهم، ووفر لهم غرفة عمليات في مكاتب البلدية وسمح لهم بنشر كاميرات مراقبة في المدينة".

وأكدت اللجنة أن هذا جاء بالإضافة إلى "التحريض المنفلت على العرب ووجودهم في المدينة العربية الأصيلة".

وحمّلت رئيس البلدية وقيادة الشرطة "المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الاستفزازات لمشاعر العرب".

كما حذرت، الجهات الرسمية "من توجيه هذه المسيرة والمشاركين فيها إلى الأحياء العربية".

وختمت اللجنة الشعبية بالقول إنه "نتوجه إليكم أهلنا في مدينة اللد لتبقوا على حذر شديد وعلى أهبة الاستعداد للوقوف بوجه العنصرية والإرهاب اليهودي".

بودكاست عرب 48

#اللد
#لجان شعبية
#إرهاب يهودي
#مسيرات الأعلام

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