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المتابعة: إغلاق استاد الدوحة خطوة انتقامية سياسية ضد الجماهير العربية واتحاد أبناء سخنين

تاريخ النشر: 03/12/2021 - 11:03

المتابعة: إغلاق استاد الدوحة خطوة انتقامية سياسية ضد الجماهير العربية واتحاد أبناء سخنين
جماهير اتحاد أبناء سخنين في المباراة الأخيرة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

دعت لجنة المتابعة العليا إلى إعادة فتح استاد الدوحة في سخنين وإلغاء القرار الحكومي بإقفاله.

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، أمس الخميس، إغلاق ملعب الدوحة في سخنين، بعدما ألغت ترخيصه.

وقالت المتابعة في بيانها إن، "استاد الدوحة هو الملعب البيتي لفريق الجماهير العربية، فريق اتحاد أبناء سخنين الذي يحتل المكان الثالث في دوري الدرجة العليا، والذي ألحق الهزيمة النكراء بفريق 'بيتار يروشلايم' أحد رموز العنصرية والتحريض والعداء للعرب في إسرائيل".

وأضافت أن "مباراة اتحاد أبناء سخنين ضد بينار يروشلايم جرت على أرض ملعب الدوحة دون أية أحداث تذكر، ولم يحدث داخل الاستاد أية أحداث للتذرع بها لإقفال الملعب. على ذلك فإن إقفال الملعب من قبل وزارة الاقتصاد (!!!!) وإلغاء ترخيص العمل للاستاد بحجة دخول مشجعين أكثر من المسموح هي حجة مردودة عليهم لأن الجهة التي تتحكم في إدخال الجمهور هي الشرطة، بالإضافة إلى أن الوزارة استندت إلى معلومات كاذبة.

ورأت المتابعة في إغلاق الملعب "خطوة سياسية انتقامية وتعسفية وغير مبررة على الإطلاق ضد فريق اتحاد أبناء سخنين وضد جمهوره: كل الجماهير العربية".

ودانت اللجنة "اعتداء الشرطة على جمهور الفريق السخنيني بشكل فظ وخطير من خلال الاعتقالات واستعمال الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي لم يكن من الممكن أن تقوم به الشرطة في تجمع سكاني يهودي تحت أي ظرف. إن ملاعب الرياضة لا يمكن أن تتحول إلى مسرح للتحريض العنصري على العرب ودفيئة لممارسات عدوانية من قبل الشرطة".

وختمت بالقول إن "لجنة المتابعة بكل مركباتها تشد على أيدي فريق الجماهير العربية وعلى أيدي لاعبيه المبدعين وإدارته الشريفة والمهنية، وجمهوره الرائع، والداعم المثابر، والملتزم".

بودكاست عرب 48

#المتابعة
#استاد الدوحة
#اتحاد أبناء سخنين

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