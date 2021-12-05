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أم الفحم: تمديد اعتقال المصاب الذي كان برفقة المرحوم فتحي جبارين

تاريخ النشر: 05/12/2021 - 11:19

أم الفحم: تمديد اعتقال المصاب الذي كان برفقة المرحوم فتحي جبارين
من أم الفحم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

مددت محكمة الصلح في حيفا، مساء أمس السبت، اعتقال شاب (24 عاما) من مدينة أم الفحم، والذي كان برفقة المرحوم فتحي جبارين الذي قتل برصاص الشرطة، يوم الجمعة الماضي.

وطلبت النيابة العامة تمديد اعتقال الشاب لعشرة أيام، إلا أن المحكمة اكتفت بتمديد اعتقاله لأربعة أيام على ذمة التحقيق، لغاية يوم 7 كانون الأول/ ديسبمر.

واعتقل الشاب بعد أن أصيب بجروح طفيفة جراء إطلاق النار عليه وعلى المرحوم جبارين داخل سيارتهما من قبل الشرطة، وضبط داخل السيارة مسدسا غير مرخص، وفقا للشرطة.

ونسبت الشرطة للشاب، في لائحة الادعاء، شبهات حيازة السلاح والتآمر لتنفيذ جريمة، ودهس عناصر للشرطة، ونفى المعتقل كافة الشبهات.

ويستدل من محضر جلسة تمديد الاعتقال أن الشرطة تدعي أن المرحوم والمعتقل كانا في طريقهما لارتكاب جريمة على خلفية إحراق بيوت في حي البراغلة بأم الفحم.

ورفتت الشرطة الإجابة عن سؤال وجهه المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به، حول إذا كانت تملك توثيقا مصورا من كاميرات المراقبة لعملية إطلاق النار التي أدت لمقتل فتحي جبارين.

وفي السياق، أطلقت المحكمة، مساء أمس السبت، سراح شابين من أم الفحم كانا قد اعتقلا بشبهة المشاركة في إضرام النار في بيوت بحي البراغلة على خلفية جريمة قتل الشاب محمد برغل إغبارية.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#العنف والجريمة
#فتحي جبارين
#محمدإغبارية
#جرائم القتل

أم الفحم: تمديد اعتقال المصاب الذي كان برفقة المرحوم فتحي جبارين

أم الفحم: تمديد اعتقال المصاب الذي كان برفقة المرحوم فتحي جبارين

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