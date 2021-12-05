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اتهام شاب من منشية زبدة باعتداء خطير على آخر

تاريخ النشر: 05/12/2021 - 16:28

اتهام شاب من منشية زبدة باعتداء خطير على آخر
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزيّة في الناصرة لائحة اتهام ضدّ الشاب مهند سليماني (22 عامًا) من قرية منشية زبدة بتهمة الأذى المتعمّد بظروف مشدّدة.

وطالبت النيابة العامّة باعتقال المتّهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدّه.

ويستدل من لائحة الاتهام التي عممتها الناطقة بلسان وزارة القضاء للإعلام العربي، اليوم الأحد، وقدّمتها المحامية لوسانا صايغ، أن "المتهم على خلاف مع شخص من شفاعمرو في وقت سابق، وفي يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، جلس المشتكي وصديقه في غابة 'هشومريم' ووَصَل المدّعى عليه إلى المكان بصحبة عشرة من أصدقائه والذين تزودوا بعدّة أدوات هجومية مختلفة، بما في ذلك عصي، وزجاجات، ومطرقة، وغاز مسيل للدموع وسكاكين".

ووفقا للائحة الاتهام فإنه "بعد ذلك مباشرة، اقترب المدّعى عليه وأصدقاؤه من المشتكي وأوقعوه أرضًا وبدأوا بمهاجمته وركله وطعنه بالسكاكين في أجزاء مختلفة من جسده. بعد ذلك، قاموا بجرّه على درج واستمروا بضربه بوحشيّة، وهو ملقى على الأرض. حاول صديقه الذي تواجد معه مساعدته فقام المدّعى عليه بطعنه بسكين في بطنه. وأصيب وصديقه بعدّة جروح في الظهر والبطن وطعنات في الصّدر وتمّت معالجتهما في المستشفى لعدة أيام".

وأشارت النيابة العامة إلى أن تصرفات المدّعى عليه، كما وصفتها في لائحة الاتهام، "تدلّ على الخطر الكبير الذي يشكّله على الأمن والسلامة العامة. بادر المدّعى عليه بالعنف الوحشيّ ضدّ المشتكين، وشارك فيه، بل وتأكد من مشاركة كثيرين آخرين فيه أيضًا".

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#منشية زبدة
#شفاعمرو
#اعتداءات
#لوائح اتهام
#العنف والجريمة

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