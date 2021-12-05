اعتقال شابين بشبهة إطلاق نار في كفر ياسيف

اعتقلت الشرطة مواطنين من كفر ياسيف بشبهة إطلاق نار على منزل أحد سكان القرية.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الأحد، فإنها فتحت ملفا للتحقيق إثر تلقي بلاغا على مركز 100 بشأن إطلاق نار نحو منزل مأهول في كفر ياسيف.

وفي أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة مواطنين (19 و33 عاما) من كفر ياسيف بشبهة إطلاق نار على منزل المواطن، على ما يبدو، على خلفية شجار نشب في القرية، في وقت سابق.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا بطلب الشرطة تمديد اعتقال الشابين على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليهما.