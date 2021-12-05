تصريح ادعاء ضد مشتبه من المزرعة بابتزاز شاب من الشيخ دنون

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا تصريح مدع، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام مرفقة بطلب اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحق مشتبه من سكان قرية المزرعة، بشبهة الابتزاز بالقوة لشاب من قرية الشيخ دنون.

ووفقا للشرطة فقد شرع أفراد من مركز للشرطة في نهاريا، خلال الأسابيع الأخيرة، بتحقيق حول شبهات للابتزاز بالقوة لأحد سكان قرية الشيخ دنون البالغ 24 عاما. وتبين من خلال التحقيق أن الضحية كان قد تلقى قرضا قدره 20 ألف شيكل بهدف تسديد ديون قبل حوالي نصف عام، وعندما لم يتمكن من تسديد الدفعات، توجه إليه المشتبه به وطلب منه دفع الدين كاملا على الفور خلافا للاتفاق بينهما.

واستمرارا لما ذكر، ترصد المشتبه به، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، للضحية في مدينة نهريا واعتدى عليه وهدده بإلقائه من النافذة.

وفي غضون ذلك، قام أفراد الشرطة بالتحقيق وجمع إفادات واستخدام وسائل تكنولوجية واعتقال المشتبه به، قبل حوالي أسبوعين، وهو من سكان قرية المزرعة البالغ 27 عاما، وأحيل للتحقيق.

هذا، ومددت المحكمة توقيف المشتبه به، من حين لآخر، وخلال نهاية الأسبوع كما ذٌكر، قدمت النيابة العامة تصريح مدع للمحكمة حول نيتها تقديم لائحة اتهام مرفقة بطلب توقيف حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.