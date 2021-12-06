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إضاءة شجرة عيد الميلاد في يافة الناصرة

تاريخ النشر: 06/12/2021 - 08:08

إضاءة شجرة عيد الميلاد في يافة الناصرة
يافة الناصرة، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

احتفلت يافة الناصرة بإضاءة شجرة الميلاد المجيد بمشاركة واسعة من الأهالي، بينهم رئيس المجلس المحلي، ماهر خليلية، وأعضاء من المجلس المحلي ورجال دين، الليلة الماضية.

وشمل حفل إضاءة شجرة الميلاد برامج وفقرات عدة للفنانة سما شوفاني والفنانة جيانا غنطوس، و"دي جي" جورج حنا مرجية وفقرات للأطفال من فرقة المجد للطفولة، في أجواء مميزة وجميلة.

وقال رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي إن "أهالي البلد أبناء عائلة واحدة، وعيد الميلاد المجيد يرمز للمحبة والتآخي، ونحن في يافة الناصرة تجمعنا الوحدة والأخوة بحضور كافة الأطياف، وشجرة الميلاد رمز للسلام والمحبة".

وألقيت كلمات ترحيبية بالمناسبة أكدت على أهمية التآخي والمحبة بين الأهالي.

بودكاست عرب 48

#يافة الناصرة
#شجرة الميلاد
#ماهر خليلية

إضاءة شجرة عيد الميلاد في يافة الناصرة

إضاءة شجرة عيد الميلاد في يافة الناصرة

إضاءة شجرة عيد الميلاد في يافة الناصرة

إضاءة شجرة عيد الميلاد في يافة الناصرة

إضاءة شجرة عيد الميلاد في يافة الناصرة

إضاءة شجرة عيد الميلاد في يافة الناصرة

إضاءة شجرة عيد الميلاد في يافة الناصرة

إضاءة شجرة عيد الميلاد في يافة الناصرة

إضاءة شجرة عيد الميلاد في يافة الناصرة

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