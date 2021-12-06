افتتاح سينما العراقيب السبت المقبل

تصل السينما إلى قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية، للمرة الـ195 على التوالي منذ العام 2000 ولغاية اليوم، وأعيد بناؤها بعد كل مرة وهي اليوم في طليعة النضال ضد التطهير العرقي في النقب.

وتفتقر قرية العراقيب إلى خدمات ومتطلبات أساسية للعيش كالماء والكهرباء ومدارس وطرق معبدة. وسيتم إنشاء شاشة كبيرة للذين لم يحلموا بالسينما وعرض أفلامًا في قريتهم لأول مرة.

ومن خلال نضال الأشهر الأخيرة، لقي نضال العراقيب قناة أخرى، وهي قناة الفن والثقافة، وبادرت مجموعة من الفنانين المتضامنين مع العراقيب إلى هذا النشاط، وشاركت في الأنشطة الفنية الجارية في القرية. كما شاركت منذ عدة أسابيع في نشاط فني مستوحى من نضال أهالي القرية العنيد من أجل الحق في العيش على أرضهم بكرامة.

وأكد القائمون على برنامج سينما العراقيب أن "المشاركة في الحدث ستكون جزءًا من النضال المشترك العربي اليهودي لتحرير أرض النقب من نظام الأرض ومصادرتها".

ودعت المجموعة الأهالي كافة للمشاركة في نضال العراقيب على أرضهم وصمود أهلها الأسطوري.

هذا، ويشمل البرنامج الفني، يوم السبت المقبل: الساعة 15:30 ورشة عمل الرسوم المتحركة للأطفال بقيادة دييغو روتمان، والساعة 16:00 عرض ركوب الحصان، والساعة 16:30 حفل افتتاح سينما العراقيب، والساعة 17:00 عرض مقاطع فيديو عن صمود العراقيب ونضالها.