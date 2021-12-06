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رجل دين من الرامة يتعرض لسطو مسلح

تاريخ النشر: 06/12/2021 - 12:21

رجل دين من الرامة يتعرض لسطو مسلح
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تعرض رجل دين من قرية الرامة لعملية سطو مسلح في مفرق قرية المكر، الليلة الماضية.

وأعلنت الشرطة، صباح اليوم الإثنين، أنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات عملية السطو المسلح على رجل الدين في مفرق المكر، وتبين أن اللصوص سرقوا سيارته ومبلغا من المال وممتلكات تخص الكنيسة.

ووفقا للشرطة فإنها تواصل التحقيق "منذ تلقي مركز 100 بلاغا حول شبهات لعملية سطو في مفرق المكر ضد رجل دين، البالغ 56 عاما، وهو من سكان قرية الرامة، وسرقة سيارته ومبلغ من المال ومجوهرات تابعة للكنيسة، وذلك تحت التهديد".

وأضافت الشرطة أنها نفذت أنشطة مسح لرصد المشتبهين في إطار التحقيق لفحص ملابسات الحادث، وأن الخلفية قيد التحقيق، ولم تبلغ عن اعتقالات تذكر.

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#الرامة
#المكر
#رجال دين
#سطو مسلح

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