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اعتقال معلمة روضة من الناصرة بشبهة إساءة معاملة الأطفال

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 08:45

اعتقال معلمة روضة من الناصرة بشبهة إساءة معاملة الأطفال
منظر عام للناصرة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة معلمة روضة من مدينة الناصرة بشبهة إساءة المعاملة للأطفال.

ووفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، فإنه "ألقت شرطة إسرائيل بالأمس القبض على معلمة روضة من مدينة النّاصرة للاشتباه في إساءة معاملتها للأطفال الصغار، وستتمّ إحالتها صباح اليوم إلى محكمة الصّلح في النّاصرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفها على ذمّة التحقيق".

وأضافت أنه "بعد تقديم شكوى إلى شرطة إسرائيل للاشتباه بالإساءة للأطفال في روضة، وفي جزء منها كانت تسجيلات صوتية يُشتبه أن المعلمة تسيء المعاملة تجاه الأطفال، تمّ فتح تحقيق سريّ حيث تمّ خلاله جمع أدلة إضافية. وصلت المعلمة، يوم أمس، إلى مركز الشّرطة لتقديم شكوى بشأن التشهير باسمها، ولكن عقب نتائج التحقيق حتّى الآن، تمّ القبض على المشتبهة، ويستمر التحقيق".

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#شبهات
#أطفال
#روضات
#معلمات

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