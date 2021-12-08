الشيخ رائد صلاح حرًّا الإثنين المقبل

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة الحريات التابعة لها، واللجنة الشعبية في أم الفحم، وعائلة الشيخ رائد صلاح، في بيان مشترَك أصدرته مساء الأربعاء، أنّه سيُفرَج عنه يوم الإثنين المقبل.

وذكر البيان أن استقبال صلاح "يبدأ من نهاية شارع 6، عند مدخل قرية كفر قرع بقافلة سيارات ترافقه حتى مدينة أم الفحم، حيث يتم الإعلان عن التوقيت يوم الإفراج ذاته".

وأشار البيان إلى "تنظيم مؤتمر صحافي في منتجع ’الواحة’ يتحدث فيه كل من المُحتفى به الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات، كمال خطيب، وكلمة طاقم الدفاع، وكلمة بلدية أم الفحم".

وجاء في البيان أن "الداخل الفلسطيني يستعد لاستقبال فضيلة الشيخ رائد صلاح يوم الإثنين المقبل، إلا (إذا قررت) إدارة السجن غير ذلك، بعد قضاء فترة محكوميته الظالمة فيما يعرف بملف الثوابت والذي سُجن الشيخ على خلفيته ظلما وعدوانا ودفع من خلال ذلك ثمن ثباته في الحفاظ على ثوابت شعبنا وأمتنا، وثمن دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك وعن المفاهيم الإسلامية والوطنية الصافية والصادقة كما توارثها شعبنا وأمتنا كابرا عن كابر".

وقال إن "لجنة المتابعة العليا، ولجنة الحريات، واللجنة الشعبية المحلية، في أم الفحم وعائلة الشيخ رائد... تحيي الشيخ رائد صلاح وترحب به بين أهله وأحبابه، وتستقبله بمكانه الطبيعي في قلوب أبناء شعبه، وبمكانته القيادية المستحقة".

وطالب البيان، المشاركين في قافلة السيارات "إيقاف سياراتهم في الموقف المحاذي لمحطة الوقود في مدخل قرية قرع"، وأوضح أنه سيتمّ "استقبال المهنئين منذ صلاة الظهر في تمام الساعة 12 ظهرا، وحتى الساعة التاسعة مساء منذ يوم الإثنين الموافق 13.12.2021 وحتى يوم السبت الموافق 18.12.2021".

وأشار البيان إلى أن "الأوقات من صلاة العصر حتى صلاة المغرب من يومي الجمعة والسبت 17-18/12/2021؛ ستُخصَّص للنساء".