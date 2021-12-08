هدم منزل في بير هداج

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزلا من الصفيح يعود لشاب، في العشرينيات من العمر، وهو مقبل على الزواج، من قرية بئر هدّاج في منطقة النقب، جنوبي البلاد، على الرغم من حالة الطقس شديدة البرودة، صباح اليوم الأربعاء.

وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، في الآونة الأخيرة، بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

هذا، واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل أشهر، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.