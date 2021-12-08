وادي عارة: اتهام شابين بالابتزاز والتهديد إثر منح قروض

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا، اليوم الأربعاء، لائحتي اتهام ضد شابين من منطقة وادي عارة نسبتا إليهما الابتزاز تحت التهديد من خلال إعطاء قروض وجبايتها بالإضافة للفوائد المرتفعة المترتبة على تلك القروض.

ويستدل من لائحتي الاتهام أن "المتهمين، وهما صديقان وقريبان، منحا في الأعوام 2017-2021 قروضا لمدينين، إذ قام المدّعى عليه الأول بإعطاء قروض لعشرات الأشخاص بنفسه أو من الثاني على شكل مبالغ نقدية، واستغل المدّعى عليهما الأزمة المالية التي تعرّض لها المقترِضون واتفقوا معهم على أن القروض ستنضاف إليها فائدة أسبوعية أو شهرية ثابتة يتعيّن عليهم دفعها. وفي كثير من الحالات، وجد المقترضون صعوبة في تحمل عبء سداد مدفوعات الفوائد والقروض، فقام المتهمان بتهديد المقترضين وترهيبهم من أجل سداد هذه القروض".

وتبين في لائحة الاتهام أنه "في العام 2017، قام شخص من أم الفحم، بالحصول على قرض من المتهمين قدره 5 آلاف شيكل وكانت الفائدة الأسبوعية عليه 200 شيكل. وبسبب الضائقة المالية لم يتمكن المقترض من سداد القرض الذي تفاقم إلى أن بلغ 20 ألف شيكل خلال ثلاثة أعوام. وقام بدفعه بعد أن هدّده المتهمان بإيذائه أو إيذاء أحد أفراد أسرته".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "في العام 2021، قام شخص بالحصول على قرض قدره 60 ألف شيكل، بفائدة تصل إلى 10% في الشهر، وخلال نصف عام بلغ القرض 85 ألف شيكل، وقام المشتكي بدفع المبلغ بعد أن تمّ تهديده من خلال الاتصالات والرسائل بإيذائه. وفي حالات أخرى، قام المدّعى عليهما بتهديد أشخاص بإيذائهم أو إيذاء أخواتهم من خلال إرسال رسائل صوتية أو رسائل نصية أو من خلال الوصول إلى مكان سكناهم. وكانت اللغة المستعملة في الرسائل أو في أي حديث هي لغة التهديد والوعيد والشتائم والإذلال والأوصاف البذيئة".