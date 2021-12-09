إطلاق نار صوب مدرسة في تل السبع

أطلق مجهولون عيارات نارية صوب مدرسة النخيل الثانوية في قرية تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، قبل ظهر اليوم الخميس.

وأفاد شهود عيان أنه جرى إطلاق النار في أثناء وجود الطلاب بساحة المدرسة خلال الاستراحة بين الحصص، ولم يبلغ عن تسجيل إصابات تذكر، بيد أن حالة من القلق والخوف سادت بين الطلاب والمعلمين.

واستدعيت الشرطة إلى المدرس، وباشرت بأعمال التمشيط والبحث عن الجناة، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وأفاد شهود عيان أن مقنعا حضر إلى المدرسة، خلال استراحة الطلاب بين الحصص، والذين كانوا في الساحة ويبلغ عددهم نحف ألف طالب، وأطلق وابلا من الرصاص ثمّ فرّ من المكان.

هذا، ومما يذكر أن أعمال العنف والجريمة التي تضرب المجتمع العربي، في الآونة الأخيرة، وصلت إلى أروقة مدارس ومؤسسات تعليمية عدة، وطالت بعض المربين والطلاب.