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الثلوج تتساقط على قمم جبل الشيخ

تاريخ النشر: 09/12/2021 - 08:07

الثلوج تتساقط على قمم جبل الشيخ
ثلوج في جبل الشيخ، صباح اليوم (تصوير إدارة المنتجع)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تساقطت كميات من الثلوج على قمم جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل في ظل حالة الطقس شديدة البرودة، الليلة الماضية.

وأفادت إدارة منتجع جبل الشيخ، صباح اليوم الخميس، أن "درجة الحرارة بلغت -1 درجة مئوية في جبل الشيخ، وهبت رياح شديدة، وتشكل ضباب كثيف في المنطقة".

ومما يذكر أن منتجع جبل الشيخ سيبقى مغلقا أمام الزائرين والمستجمين، اليوم، في أعقاب حالة الطقس السائدة، وسيعلن عن موعد فتح المنتجع في يوم آخر.

وفي سياق متصل، توقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي وتهطل الأمطار على فترات في معظم المناطق الشمالية وتمتد لاحقا نحو المناطق الوسطى من البلاد. وفي ساعات الليل تتوالى درجات الحرارة بالانخفاض من جديد، ويسود جو بارد، وتضعف فرصة هطول الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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#جبل الشيخ
#ثلوج
#حالة الطقس
#أرصاد جوية

الثلوج تتساقط على قمم جبل الشيخ

الثلوج تتساقط على قمم جبل الشيخ

الثلوج تتساقط على قمم جبل الشيخ

الثلوج تتساقط على قمم جبل الشيخ

الثلوج تتساقط على قمم جبل الشيخ

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