محطات التطعيم ضد فيروس كورونا الخميس والجمعة

تستقبل محطات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الراغبين بتلقي التطعيم، في عدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الخميس وغدا الجمعة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وذلك وفقا للبرنامج التالي:

الخميس:

الفريديس، المركز الجماهيري 13:00 - 16:00

البعنة، المركز الجماهيري 16:00 - 19:00

جديدة المكر، القاعة الرياضية 16:00 - 20:00

عسفيا، بيت الشعب 16:00 - 20:00

قلنسوة، المركز الجماهيري 14:00 - 18:00

الطيبة، القاعة الرياضية 15:00 - 19:00

الجمعة:

عين ماهل، المركز الجماهيري 19:00 - 15:00

دير حنا، المركز الجماهيري 15:00 - 20:00

بيت جن، بجانب المدرسة الابتدائية (ج) 17:00 - 13:00.