محطات التطعيم ضد فيروس كورونا الخميس والجمعة

تستقبل محطات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الراغبين بتلقي التطعيم، في عدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الخميس وغدا الجمعة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وذلك وفقا للبرنامج التالي:
الخميس:
الفريديس، المركز الجماهيري 13:00 - 16:00
البعنة، المركز الجماهيري 16:00 - 19:00
جديدة المكر، القاعة الرياضية 16:00 - 20:00
عسفيا، بيت الشعب 16:00 - 20:00
قلنسوة، المركز الجماهيري 14:00 - 18:00
الطيبة، القاعة الرياضية 15:00 - 19:00
الجمعة:
عين ماهل، المركز الجماهيري 19:00 - 15:00
دير حنا، المركز الجماهيري 15:00 - 20:00
بيت جن، بجانب المدرسة الابتدائية (ج) 17:00 - 13:00.
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