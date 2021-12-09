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محطات التطعيم ضد فيروس كورونا الخميس والجمعة

تاريخ النشر: 09/12/2021 - 12:29

محطات التطعيم ضد فيروس كورونا الخميس والجمعة
تطعيم ضد كورونا في عيلوط (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تستقبل محطات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الراغبين بتلقي التطعيم، في عدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الخميس وغدا الجمعة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، وذلك وفقا للبرنامج التالي:

الخميس:

الفريديس، المركز الجماهيري 13:00 - 16:00

البعنة، المركز الجماهيري 16:00 - 19:00

جديدة المكر، القاعة الرياضية 16:00 - 20:00

عسفيا، بيت الشعب 16:00 - 20:00

قلنسوة، المركز الجماهيري 14:00 - 18:00

الطيبة، القاعة الرياضية 15:00 - 19:00

الجمعة:

عين ماهل، المركز الجماهيري 19:00 - 15:00

دير حنا، المركز الجماهيري 15:00 - 20:00

بيت جن، بجانب المدرسة الابتدائية (ج) 17:00 - 13:00.

بودكاست عرب 48

#محطات التطعيم
#فيروس كورونا
#المجتمع العربي

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