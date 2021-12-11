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مصابان أحدهما بحالة خطيرة في حادث طرق بالقدس

تاريخ النشر: 11/12/2021 - 16:24

مصابان أحدهما بحالة خطيرة في حادث طرق بالقدس
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شابان، يبلغان 25 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة في حادث طرق على شارع 386 بمدينة القدس، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 13:52 حول حادث طرق بين دراجتين ناريتين على شارع 386 قرب مفرق ’كيرم’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصابين وصفت حالة أحدهما بالخطيرة بينما الآخر بالمتوسطة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هداسا" عين كارم لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

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#القدس
#حوادث الطرق

مصابان أحدهما بحالة خطيرة في حادث طرق بالقدس

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