إضاءة شجرة الميلاد في كفر ياسيف

احتفل أهالي قرية كفر ياسيف بإضاءة شجرة الميلاد، الليلة الماضية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

ونظم مجلس كفر ياسيف المحلي احتفالا بالمناسبة في ساحة "أول أيار" بالبلدة بعد وصول الموكب الميلادي.

وتخلل البرنامج إضاءة شجرة الميلاد وعرضا كشفيا من سرية كشافة ومرشدات كفر ياسيف الأرثوذكسية، ثم عرض فني لجوقة التسبيح لكنيسة الروم الأرثوذكس على منصة شجرة الميلاد، وكلمات بالمناسبة.

وأطلقت المفرقعات والألعاب النارية احتفالا بإضاءة شجرة الميلاد المجد، وسط أجواء من البهجة والسرور.

هذا، وأعلن مجلس كفر ياسيف المحلي عن تنظيم "كريسماس ماركت كفر ياسيف 2021" بانطلاقته المتجددة لهذا العام، والذي يبدأ يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر وينتهي يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.