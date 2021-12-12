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الحراك النصراوي الفلسطيني يعيد رسم الجداريات الوطنية للمرة السادسة

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 09:47

الحراك النصراوي الفلسطيني يعيد رسم الجداريات الوطنية للمرة السادسة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعاد الحراك النصراوي الفلسطيني رسم الجداريات الوطنية في منطقة عين العذراء بمدينة الناصرة، بعد أن أقدم مجهولون على تخريبها للمرة السادسة.

وقال الحراك الشبابي النصراوي، الليلة الماضية: "كل عام ونحن إلى الحرية أقرب. أتممنا إعادة ترميم الجداريات للمرة السادسة خلال هذا العام، تأكيدا على هويتنا النصراوية الفلسطينية وانطلاقًا من صدق روايتنا".

وأضاف أنه "نعيد رسم جداريات الناصرة على 'سور الجداريات النصراوي الفلسطيني' تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، لنؤكد أن السيد المسيح ابنًا لهذه البلدة، هو بوصلتنا الفلسطينية، ولنؤكد أن احتفالات الميلاد هي بالأساس بين الناس بالعمل الشعبي والتلاحم الاجتماعي، بعيدًا عن برامج الاستهلاك المادي والتمييز المجتمعي، هكذا نحن أبناء لهذا البلد الطيب ومنطلقين من قاعدته الشعبية، وهكذا سنبقى. الناصرة كالباسل، لن تضل الطريق".

بودكاست عرب 48

#الحراك النصراوي الفلسطيني
#عين العذراء
#جداريات
#الناصرة

الحراك النصراوي الفلسطيني يعيد رسم الجداريات الوطنية للمرة السادسة

الحراك النصراوي الفلسطيني يعيد رسم الجداريات الوطنية للمرة السادسة

الحراك النصراوي الفلسطيني يعيد رسم الجداريات الوطنية للمرة السادسة

الحراك النصراوي الفلسطيني يعيد رسم الجداريات الوطنية للمرة السادسة

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