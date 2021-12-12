الناصرة: الآلاف يشاركون في حفل إضاءة شجرة الميلاد

شارك الآلاف من أهالي مدينة الناصرة، مساء اليوم الأحد، بحفل إضاءة أكبر شجرة ميلاد في البلاد، في ساحة عين العذراء بالمدينة.

وقد جرى الاحتفال الضخم بالتعاون ما بين بلدية الناصرة، ومجلس الطائفة الأرثوذكسية، وتخلّل الاحتفال فقرات فنية وموسيقية، وألقيت كلمات التهنئة والترحيب من قِبل رئيس البلدية، علي سلام، والرئاسة الروحية لمجلس الطائفة الأرثوذكسية.

شجرة الميلاد بعد إضاءتها ("عرب 48")

وأطلقت خلال حفل الإضاءة، الألعاب النارية، وسط تصفيق حار من قِبل المشاركين في الاحتفال الضخم.

وكانت الشرطة قد أغلقت الشارع الرئيسي "بولس السادس" من الساعة الرابعة والنصف عصرا، منعا لأزمات السير الخانقة التي ترافق الاحتفالات بالميلاد. وسيظل الشارع الرئيسي مغلقا أمام حركة السير حتى منتصف الليل.

الآلاف يشاركون في حفل إضاءة شجرة الميلاد بالناصرة



للتفاصيل: https://t.co/lpx6wHGPPy pic.twitter.com/NrqKYzm9Er — موقع عرب 48 (@arab48website) December 12, 2021

وتشهد مدينة الناصرة في هذه الأيام حركة سياحية نشطة بمناسبة الأعياد، وسيفتتح سوقا للميلاد اعتبارا من السادس عشر من شهر كانون الأول/ سبتمبر الجاري حتى التاسع عشر من الشهر ذاته استعداد لاستقبال السنة الميلادية الجديدة.

شجرة الميلاد في مدينة الناصرة بعد إضاءتها



للمزيد: https://t.co/lpx6wHGPPy pic.twitter.com/TBUOpTbS1U — موقع عرب 48 (@arab48website) December 12, 2021

وكان المئات قد احتفلوا في الناصرة، الأحد الماضي، بنصب أكبر شجرة ميلاد في البلاد، في ساحة عين العذراء.

("عرب 48")

وافتتح سوق للميلاد بجانب الشجرة الضخمة، وتوافد إليه المئات من الأطفال برفقة عائلاتهم لشراء البالونات الملونة والألعاب وقطع الزينة والتحف التي ترتبط بمناسبة العيد السعيد.