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الناصرة: الآلاف يشاركون في حفل إضاءة شجرة الميلاد

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 20:46

الناصرة: الآلاف يشاركون في حفل إضاءة شجرة الميلاد
شجرة الميلاد بعد إضاءتها ("عرب 48")
تحرير: باسل مغربي
زكريا حسن زكريا حسن

شارك الآلاف من أهالي مدينة الناصرة، مساء اليوم الأحد، بحفل إضاءة أكبر شجرة ميلاد في البلاد، في ساحة عين العذراء بالمدينة.

وقد جرى الاحتفال الضخم بالتعاون ما بين بلدية الناصرة، ومجلس الطائفة الأرثوذكسية، وتخلّل الاحتفال فقرات فنية وموسيقية، وألقيت كلمات التهنئة والترحيب من قِبل رئيس البلدية، علي سلام، والرئاسة الروحية لمجلس الطائفة الأرثوذكسية.

شجرة الميلاد بعد إضاءتها ("عرب 48")

وأطلقت خلال حفل الإضاءة، الألعاب النارية، وسط تصفيق حار من قِبل المشاركين في الاحتفال الضخم.

وكانت الشرطة قد أغلقت الشارع الرئيسي "بولس السادس" من الساعة الرابعة والنصف عصرا، منعا لأزمات السير الخانقة التي ترافق الاحتفالات بالميلاد. وسيظل الشارع الرئيسي مغلقا أمام حركة السير حتى منتصف الليل.

وتشهد مدينة الناصرة في هذه الأيام حركة سياحية نشطة بمناسبة الأعياد، وسيفتتح سوقا للميلاد اعتبارا من السادس عشر من شهر كانون الأول/ سبتمبر الجاري حتى التاسع عشر من الشهر ذاته استعداد لاستقبال السنة الميلادية الجديدة.

وكان المئات قد احتفلوا في الناصرة، الأحد الماضي، بنصب أكبر شجرة ميلاد في البلاد، في ساحة عين العذراء.

("عرب 48")

وافتتح سوق للميلاد بجانب الشجرة الضخمة، وتوافد إليه المئات من الأطفال برفقة عائلاتهم لشراء البالونات الملونة والألعاب وقطع الزينة والتحف التي ترتبط بمناسبة العيد السعيد.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#عيد الميلاد
#أعياد الميلاد
#ساحة عين العذراء

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