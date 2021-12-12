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حملة تطعيم الأطفال تلاقي إقبالا واسعا في البعينة نجيدات

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 11:01

حملة تطعيم الأطفال تلاقي إقبالا واسعا في البعينة نجيدات
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لاقت حملة تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا إقبالا واسعا في البعينة نجيدات.

ووفقا لمجلس البعينة نجيدات المحلي فإنه "انطلقت، أول من أمس، حملة تطعيم الأطفال (5 - 12 عاما) في البعينة نجيدات من خلال عيادة صندوق المرضى العام (كلاليت) البعينة بالتعاون مع قسم كورونا في المجلس المحلي، وصباح اليوم الأحد في المدارس الابتدائية، الرازي، النجاح والزيتون، إذ تلاقي الحملة إقبالا واسعا من قبل الأهالي الذين أرسلوا موافقات لتطعيم أبنائهم".

وأضاف المجلس أن "حملة التطعيم تواصلت في البعينة نجيدات من خلال المراحل المختلفة، إذ قطعت البلدة شوطا كبيرا في تطعيم الفتيان بالشريحة العمرية 12 - 15 عاما، ووصلت نسبة التطعيم في هذه الشريحة قرابة 76% فيما بلغت نسبة التطعيم فوق سن الـ50 عاما في البعينة نجيدات 93%".

وأوضح أن "جهات عدة شاركت في مساعي تعزيز التطعيم، إضافة لحملات المجلس المحلي المحلية، وشراكة جوينت ومستنفدة الموارد في المجلس المحلي، جانيت حمودة".

وقال رئيس مجلس البعينة نجيدات المحلي، منير حمودة، إنه "بدأنا حملة تطعيم الأطفال، يوم الجمعة، في عيادة 'كلاليت' البعينة، واليوم نواصل الحملة في المدارس، ونحن نناشد الأهل بالتجاوب مع الحملة وصولا إلى تطعيم جميع الشرائح الاجتماعية واستعادة حياتنا الطبيعية".

وأكد أنه "استثمرنا الكثير من الموارد لتعزيز التطعيم في البلدة، ونحن نشكر جميع الجهات التي ساهمت في تعزيز التطعيم، قسم التربية والتعليم، وضابط الأمان، ومسؤول كورونا، ومركزي كورونا في المدارس".

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#مستجدات كورونا
#تطعيم الأطفال
#البعينة نجيدات

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