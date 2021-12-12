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رهط: إصابة خطيرة لشاب إثر شجار

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 00:46

رهط: إصابة خطيرة لشاب إثر شجار
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 23 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر شجار في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 23:41 حول مصاب في حادث عنف برهط، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وفي جريمة منفصلة، قُتل الشاب نبيل ياسر أبو عمار (18 عاما) من بلدة اللقية متأثرا بجروحه الخطيرة إثر جريمة إطلاق نار، مساء السبت.

بودكاست عرب 48

#العنف والجريمة
#رهط
#النقب

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