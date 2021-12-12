رهط: تظاهرة احتجاجية ضد "الاستهتار بحياة المواطنين"

تظاهر عدد من أهالي رهط أمام مبنى عيادة صندوق المرضى العام (كلاليت - ب) بالمدينة، صباح اليوم الأحد، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الاستهتار بحياة المواطنين"، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات وفاة رجل الأعمال، طراد أبو العسل، بنوبة قلبية، الأسبوع الماضي.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات وصور الفقيد ورددوا شعارات ضد صندوق المرضى.

وشارك في التظاهرة رجال ونساء وأطفال، إلى جانب أبناء عائلة الفقيد وسكان حارتي 17 و18، ورئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان، ورئيسها السابق طلال القريناوي، ونواب الرئيس وأعضاء البلدية، وذلك احتجاجا على ما أسموه "الاستهتار بحياة المواطنين".

وألقيت كلمات في التظاهرة من قبل شخصيات قيادية وناشطين في رهط، ووجه المتحدثون اتهامات للطاقم الطبي في العيادة والإدارة صندوق المرضى العام (كلاليت) بإهمال الأهالي في رهط والإهمال الطبي والتسبب بوفاة الفقيد أبو العسل، وقالوا إنه لم يكن يعاني أمراضا مسبقة، ولم يقدم الطاقم الطبي العلاج له فور وصوله العيادة رغم أنه اشتكى من آلام في الصدر، ولم تتوفر أجهزة طبية مناسبة وخصوصا جهاز إنعاش لإنقاذ حياة الفقيد.

وأكد المتحدثون على مطلبهم بضرورة تشكيل لجنة تحقيق تضم أطباء مستقلين وممثلين عن وزارة الصحة والبلدية والعائلة، بهدف معرفة الحقيقة ومعاقبة كل من أهمل وتسبب بوفاة أبو العسل.

وحضرت إلى المكان، قوات معززة من الشرطة، إذ تواجدت أمام عيادة صندوق المرضى خلال التظاهرة.

تعقيب صندوق المرضى العام

وعقّب صندوق المرضى العام (كلاليت) بالقول إنه "نشاطر العائلة حزنها الشديد، والحديث يدور عن حادثة غير عادية، والأسباب قيد الفحص العميق أمام المسؤولين المهنيين. طواقمنا تتواصل مع أفراد العائلة وسنبلغهم بنتائج التحقيق".