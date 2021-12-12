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مطاردة بوليسية: اعتقال سائق من كفر مندا بشبهة الهرب والقيادة المتهورة

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 12:18

مطاردة بوليسية: اعتقال سائق من كفر مندا بشبهة الهرب والقيادة المتهورة
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨

مددت محكمة الصلح في حيفا، أمس السبت، اعتقال أحد سكان قرية كفر مندا، لغاية يوم غد الإثنين، بعد أن اعتقلته الشرطة في أعقاب مطاردة بوليسية.

واعتقلت الشرطة سائق السيارة من كفر مندا بـ"شبهة الهرب من أفراد الشرطة والقيادة المتهورة والاصطدام بدورية للشرطة".

وادعت أنه "في إطار نشاط ميداني لأفراد مركز شرطة 'زفولون' أمس، طلب أفراد الشرطة من سائق مركبة التوقف على جانب الطريق. رد السائق المشتبه بزيادة سرعته بدلا من التوقف محاولا الهرب من أفراد الشرطة فطاردته الشرطة حتى اصطدم بدورية شرطة وتوقف. وأُلقي القبض على السائق المشتبه البالغ 35 عامًا من سكان كفر مندا وأحيل إلى التحقيق في مركز شرطة زفولون. ومددت المحكمة، أمس، توقيفه على ذمة التحقيق لغاية يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر 2021".

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#مطاردة بوليسية
#كفر مندا
#شبهات

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