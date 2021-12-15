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إصابة خطيرة جراء حادث طرق قرب الزرازير

تاريخ النشر: 15/12/2021 - 06:33

إصابة خطيرة جراء حادث طرق قرب الزرازير
تخليص سيدة من داخل مركبة (الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيبت امرأة بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الأربعاء، بالقرب من بلدة الزرازير.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريحة جراء حادث طرق على شارع رقم 77 بالقرب من مفرق الزرازير، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وعمل مع طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص سيدة كانت عالقة داخل مركبة خصوصية.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاج لسيدة بعد تخليصها ونقلتها على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنة ومركبة التي انقلبت على جانب الشارع، حيث اشتعلت النيران بها.

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#الزرازير
#حادث طرق
#إسعاف
#إنقاذ
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