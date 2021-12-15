  2. محليات
  3. أخبار محلية

إضرام النار بشجرة الميلاد في الرامة

تاريخ النشر: 15/12/2021 - 12:28

إضرام النار بشجرة الميلاد في الرامة
إضرام النار بشجرة الميلاد في الرامة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أضرم مجهولون النار بشجرة عيد الميلاد المنصوبة على الدوّار الداخلي في قرية الرامة، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وأعرب الأهالي في الرامة عن تذمرهم واستنكارهم الشديدين لهذا العمل المدان، وطالبوا الشرطة بالعمل على اعتقال الجناة بالسرعة الممكنة وتقديمهم للمحاكمة.

وأصدر رئيس المجلس المحلي في الرامة، شوقي أبو لطيف، صباح اليوم الأربعاء، بيان شجب واستنكار للاعتداء على شجرة الميلاد، وقال إنه "يعلن جميع قدس الآباء الأجلاء، والمجالس الملية والرعوية، ورئيس وأعضاء وموظفو مجلس الرامة المحلي، عن شجب واستنكار الفعلة المخجلة والعمل المشين الذي قامت به شرذمة من الشبان، بمحاولة إشعال نار الجهل والحقد والكراهية بشجرة عيد الميلاد المجيد، والذين يحاولون زرع الفتنة والتخلف، وخلق أجواء خانقة ومقيتة في بلدتنا الرامة الحبيبة".

وأضاف أنه "كما هتف شاعر رامتنا الكبير طيب الذكر، المرحوم سميح القاسم، في رده على خفافيش الظلمة والظلام 'لا توقدوا الفتنة' في تصديه لأباطيل الجاهلية حسب تعبيره الرائع. لن نكترث ولن نذعن ولن نبالي لمن يود وينوي نوايا سلبية لكسر أواصر المحبة والمساواة والسلام في الرامة، والتي سوف تبقى عروس الجليل موحدة إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، هذا وتربطنا العلاقات الأخوية الوطيدة، والتي لن تتزعزع من أفعال معيبة ومهينة لنا جميعًا، كمثل التي تم القيام بها الليلة الماضية على أيادي مجهولين حقيرين".

بودكاست عرب 48

#الرامة
#شجرة الميلاد

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتيل في جريمة إطلاق نار باللد
قتيل في جريمة إطلاق نار باللد

2021-12-15

اعتقال 7 مشتبهين بإطلاق نار ورشق حجارة في إبطن
اعتقال 7 مشتبهين بإطلاق نار ورشق حجارة في إبطن

2021-12-15

دعوة لاجتماع شعبي لتقديم الاعتراضات على مخطط "الموارس" بجسر الزرقاء
دعوة لاجتماع شعبي لتقديم الاعتراضات على مخطط "الموارس" بجسر الزرقاء

2021-12-15

الأكثر قراءة

مقتل شاب خلال شجار في بيت لحم

مقتل شاب خلال شجار في بيت لحم

2021-12-14
الكنيست يصادق على 3 قوانين تستهدف العرب والأسرى

الكنيست يصادق على 3 قوانين تستهدف العرب والأسرى

2021-12-14
كتاب: نتنياهو حاول الانسحاب من الاتفاق مع الإمارات قبل إعلانه بيوم

كتاب: نتنياهو حاول الانسحاب من الاتفاق مع الإمارات قبل إعلانه بيوم

2021-12-14
الحرب الإيرانية الإسرائيلية مستبعدة رغم قرع طبولها

الحرب الإيرانية الإسرائيلية مستبعدة رغم قرع طبولها

2021-12-14
اجتماع أميركي - فلسطيني هو الأول منذ 5 سنوات

اجتماع أميركي - فلسطيني هو الأول منذ 5 سنوات

2021-12-14