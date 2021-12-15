إضرام النار بشجرة الميلاد في الرامة

أضرم مجهولون النار بشجرة عيد الميلاد المنصوبة على الدوّار الداخلي في قرية الرامة، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وأعرب الأهالي في الرامة عن تذمرهم واستنكارهم الشديدين لهذا العمل المدان، وطالبوا الشرطة بالعمل على اعتقال الجناة بالسرعة الممكنة وتقديمهم للمحاكمة.

وأصدر رئيس المجلس المحلي في الرامة، شوقي أبو لطيف، صباح اليوم الأربعاء، بيان شجب واستنكار للاعتداء على شجرة الميلاد، وقال إنه "يعلن جميع قدس الآباء الأجلاء، والمجالس الملية والرعوية، ورئيس وأعضاء وموظفو مجلس الرامة المحلي، عن شجب واستنكار الفعلة المخجلة والعمل المشين الذي قامت به شرذمة من الشبان، بمحاولة إشعال نار الجهل والحقد والكراهية بشجرة عيد الميلاد المجيد، والذين يحاولون زرع الفتنة والتخلف، وخلق أجواء خانقة ومقيتة في بلدتنا الرامة الحبيبة".

وأضاف أنه "كما هتف شاعر رامتنا الكبير طيب الذكر، المرحوم سميح القاسم، في رده على خفافيش الظلمة والظلام 'لا توقدوا الفتنة' في تصديه لأباطيل الجاهلية حسب تعبيره الرائع. لن نكترث ولن نذعن ولن نبالي لمن يود وينوي نوايا سلبية لكسر أواصر المحبة والمساواة والسلام في الرامة، والتي سوف تبقى عروس الجليل موحدة إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، هذا وتربطنا العلاقات الأخوية الوطيدة، والتي لن تتزعزع من أفعال معيبة ومهينة لنا جميعًا، كمثل التي تم القيام بها الليلة الماضية على أيادي مجهولين حقيرين".